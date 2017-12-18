В Ивьевском районе мужчина, проезжавший мимо пожара, спас троих человек

Сильный пожар произошел в деревне Довнары Ивьевского района поздно вечером 18 декабря. Горела одна из хат населенного пункта. Позже выяснилось, что в доме проживают трое мужчин: 29-летний хозяин, его 43-летний дядя и 82-летний дедушка, сообщается на официальном сайте УМЧС по Гродненской области. В тот день в доме также гостил приятель мужчин. В какой-то момент дом загорелся — и все оказались в ловушке. Выбраться из горящего дома им помог проезжавший мимо 45-летний Андрей Лисовский.





Возвращаясь с работы на машине, он обратил внимание на отблески пламени в окнах частного дома. Он подошел к входной двери, услышал крики о помощи. Мужчина открыл дверь и вошел в дом. Внутри было сильное задымление. Андрей вышел на улицу, сделал несколько вдохов и снова вошел в жилище. На полу в коридоре обнаружил мужчину, вытащил его на улицу — и снова вернулся в жилище. В дыму отыскал пенсионера и вынес его на свежий воздух.

Затем в коридоре обнаружил хозяина, которого также спас. Больше в дом мужчина войти не смог — помешалиа высокая температура и огонь.

Очевидцы вызвали спасателей. При ликвидации возгорания на диване в жилой комнате бойцы МЧС обнаружили обгоревшее тело хозяина.

Пожаром уничтожена кровля, повреждены перекрытие и имущество в доме.

Предполагаемая причина происшествия — неосторожность при курении.

Поступок Андрея Лисовского, обещают спасатели, не останется без внимания.