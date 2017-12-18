|
В Ивьевском районе мужчина, проезжавший мимо пожара, спас троих человек
Сильный пожар произошел в деревне Довнары Ивьевского района поздно вечером 18 декабря. Горела одна из хат населенного пункта. Позже выяснилось, что в доме проживают трое мужчин: 29-летний хозяин, его 43-летний дядя и 82-летний дедушка,
Возвращаясь с работы на машине, он обратил внимание на отблески пламени в окнах частного дома. Он подошел к входной двери, услышал крики о помощи. Мужчина открыл дверь и вошел в дом. Внутри было сильное задымление. Андрей вышел на улицу, сделал несколько вдохов и снова вошел в жилище. На полу в коридоре обнаружил мужчину, вытащил его на улицу — и снова вернулся в жилище. В дыму отыскал пенсионера и вынес его на свежий воздух.
Затем в коридоре обнаружил хозяина, которого также спас. Больше в дом мужчина войти не смог — помешалиа высокая температура и огонь.
Очевидцы вызвали спасателей. При ликвидации возгорания на диване в жилой комнате бойцы МЧС обнаружили обгоревшее тело хозяина.
Пожаром уничтожена кровля, повреждены перекрытие и имущество в доме.
Поступок Андрея Лисовского, обещают спасатели, не останется без внимания.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поступок Андрея Лисовского, обещают спасатели, не останется без внимания.
|
Архив (ЧП)
Комментарии