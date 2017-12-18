|
В Бресте составили протокол на 14-летнего школьника, который взрывал петарды
В Бресте на 14-летнего школьника составили протокол за взрыв петард в общественном месте, сообщил TUT.BY представитель милиции региона Сергей Дученко.
Милиционеры остановили подростка во дворе дома № 4 на улице Рябиновой за то, что он взрывал петарды. При себе у школьника обнаружили 40 пиротехнических изделий.
За взрывы петарды в общественном месте на подростка составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Статья 17.1 КоАП предусматривает штраф от двух до тридцати базовых величин (46−690 рублей).
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
При себе у подростка нашли 40 пиротехнических изделий.
|
Архив (ЧП)
Комментарии