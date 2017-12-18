В Бресте составили протокол на 14-летнего школьника, который взрывал петарды

В Бресте на 14-летнего школьника составили протокол за взрыв петард в общественном месте, сообщил TUT.BY представитель милиции региона Сергей Дученко.





Милиционеры остановили подростка во дворе дома № 4 на улице Рябиновой за то, что он взрывал петарды. При себе у школьника обнаружили 40 пиротехнических изделий.

За взрывы петарды в общественном месте на подростка составили протокол по статье «Мелкое хулиганство». Статья 17.1 КоАП предусматривает штраф от двух до тридцати базовых величин (46−690 рублей).