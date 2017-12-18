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В России при взлете разбился пассажирский самолет Ан-2. Есть погибшие и пострадавшие

19.12.2017 13:56 — ЧП | Tut.by  
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Пассажирский самолет Ан-2 разбился во вторник при взлете в Ненецком автономном округе (НАО). В результате ЧП два человека погибли, 11 госпитализированы, сообщил ТАСС врио главы региона Александр Цыбульский.


Фото: youtube.com

«На борту [самолета] находились 13 человек, 11 человек — пассажиры, двое — члены экипажа. Два человека погибли, остальные в больнице. Трагедия произошла на взлете», — сказал он.

Как сообщил ТАСС во вторник источник в экстренных службах, возгорания не произошло, однако фюзеляж самолета разрушен. Он уточнил, что аэропорт работает в штатном режиме.

По данным регионального главка МЧС, среди пострадавших есть дети.

«В результате [авиационного происшествия] есть погибшие и пострадавшие, их число уточняется. Известно, что на борту находились 13 человек. Дети среди пострадавших есть», — сообщили ТАСС в ведомстве.

По его словам, все пострадавшие находятся в приемном покое городской больницы.

В свою очередь в Управлении МВД РФ на транспорте по Северо-Западному Федеральному округу заявили, что разбившийся самолет совершал полет в заполярный поселок Харута.

«Сотрудники управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу проводят проверку по факту падения самолета Ан-2 сообщения Нарьян-Мар — Харута. По предварительной информации, на борту самолета находилось 12 пассажиров и 2 члена экипажа», — сказали в пресс-службе.

В сети появилось видео падения самолета.

Видео: Ridus
 
 
Ссылка на источник 144
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По данным регионального главка МЧС, среди пострадавших есть дети.

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