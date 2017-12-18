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Водителя без прав с превышением алкоголя в 6 раз задержали в Гродно
19.12.2017 14:22 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек — Sputnik. В шесть раз была превышена норма содержания алкоголя в крови у женщины-водителя, которую остановили в ночь на вторник сотрудники Гродненского ГАИ на своей страничке в
© Sputnik/ Евгений Одиноков
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Женщину задержали после сообщения очевидца. Он стал свидетелем ДТП с участием внедорожника "Грейт Волл Ховер", и сообщил об увиденном сотрудникам патрульно-постовой службы. Управлявшая внедорожником женщина задела припаркованный "Фольксваген" и уехала с места происшествия.
Как выяснили позже сотрудники ГАИ, женщина была в гостях у родителей, пила бальзам. Потом заметила в окно освободившееся место, и захотела перепарковать свой внедорожник, однако зацепила "Фольксваген" и решила поехать домой. Когда ее задержали, она заявила, что не почувствовала удара.
Кроме того, сотрудники ГАИ установили, что женщина не имела права садиться за руль и по другой причине — ранее была лишена прав.
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