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Инспекторы ГАИ спасли бабушку, устроившую 16-километровую прогулку
19.12.2017 15:15 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек – Sputnik. Сотрудники отдела ГАИ Гомельского РОВД спасли пожилую жительницу Гомеля, которая вышла из дома прогуляться и заблудилась, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД гомельского облисполкома.
© Sputnik/ Илья Питалев
Пенсионерку инспекторы нашли 17 декабря вечером на остановочном пункте в деревне Уза, расположенной в 16 километрах от областного центра.
"Решив поинтересоваться, что пожилая женщина в позднее время делает здесь одна, инспекторы подошли к ней", – сказали в ГАИ.
Бабушка сотрудникам ГАИ сообщила, что вечером он вышла из своего дома в Гомеле, чтобы прогуляться, но заблудилась и как оказалась на остановке так далеко от дома, не помнит.
По информации управления, выяснилось, что женщину уже хватились родственники – они обратились в милицию с просьбой ее разыскать.
Сотрудники ГАИ установили, где в Гомеле живет бабушка, и отвезли ее домой.
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Пенсионерку инспекторы нашли 17 декабря вечером на остановочном пункте в деревне Уза, расположенной в 16 километрах от областного центра.
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