Инспекторы ГАИ спасли бабушку, устроившую 16-километровую прогулку

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Сотрудники отдела ГАИ Гомельского РОВД спасли пожилую жительницу Гомеля, которая вышла из дома прогуляться и заблудилась, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД гомельского облисполкома.



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Пенсионерку инспекторы нашли 17 декабря вечером на остановочном пункте в деревне Уза, расположенной в 16 километрах от областного центра.

"Решив поинтересоваться, что пожилая женщина в позднее время делает здесь одна, инспекторы подошли к ней", – сказали в ГАИ.

Бабушка сотрудникам ГАИ сообщила, что вечером он вышла из своего дома в Гомеле, чтобы прогуляться, но заблудилась и как оказалась на остановке так далеко от дома, не помнит.

По информации управления, выяснилось, что женщину уже хватились родственники – они обратились в милицию с просьбой ее разыскать.

Сотрудники ГАИ установили, где в Гомеле живет бабушка, и отвезли ее домой.