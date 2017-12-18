На Гомельщине коровы травмировали двух работников ферм

Сразу два ЧП на производстве, связанные с крупным рогатым скотом, произошли в разных районах Гомельщины. Коровы, по невыясненным пока причинам, травмировали двух работников ферм, пишет «СБ Беларусь Сегодня».





Первый инцидент произошел накануне днем 18 декабря в КСУП «Судково» Хойникского района. 54-летнего работника местной фермы доставили в больницу с множеством травм различной степени тяжести. По оперативной информации, мужчина получил увечья, оказавшись под копытами коров.

Схожий случай произошел в сельхозпредприятии «Приболовичи» Лельчицкого района. Здесь, предварительно, 45-летний рабочий, открывая загон, был сбит с ног выбежавшими коровами. Мужчине потребовалась медицинская помощь.

По данным фактам проводится проверка. Обстоятельства производственных инцидентов выясняет инспекция труда.