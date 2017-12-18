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Крупное ДТП с 4 машинами на Нарочанской трассе: погиб один человек

19.12.2017 15:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек – Sputnik. Один человек погиб и еще один получил травмы и был госпитализирован в результате столкновения четырех автомобилей в Молодечненском районе, сообщила Sputnik во вторник инспектор отделения агитации и пропаганды областного ГАИ Ирина Сапунова.

Крупное ДТП с 4 машинами на Нарочанской трассе: погиб один человек
© Sputnik / Ирина Петрович
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Авария произошла накануне около 17:30 на 63-м км автотрассы Р-28 "Минск – Молодечно – Нарочь".

"Житель поселка Чисть, управляя автомобилем Chrysler Concorde, врезался в остановившуюся для выполнения левого поворота Audi 80", – сказала Сапунова.

Она также уточнила, что от удара Audi выбросило на встречную полосу, где произошло столкновение Lada XRAY, а Chrysler врезался в Iveco Turbo Daily.

В аварии погиб пассажир Audi – 18-летний житель Воложина, водитель машины с травмами был доставлен в больницу в Молодечно.

По факту ДТП Молодечненским районным отделом Следственного комитета было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла из-за того, что Chrysler врезался в Audi, которая совершала маневр поворота.

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