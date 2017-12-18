Декретница из Витебска обвиняется в мошенничестве в крупном размере

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Жительница Витебска, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, обвиняется в мошенничестве в крупном размере, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.



© Sputnik / Виктор Толочко Сосед по даче прикинулся милиционером и вымогал деньги

На протяжении почти года 24-летняя женщина уговаривала знакомых оформить на себя в рассрочку мобильные телефоны и другую бытовую технику, ссылаясь на свою плохую кредитную историю, которая не позволяет ей этого сделать. Также убеждала их брать для нее кредиты и займы, однако задолженность в полном объеме не погасила.

Всего в период с декабря 2016 года по июль 2017-го витебчанка оформила на друзей 12 мобильных телефонов, ноутбук и другие товары на сумму 12,9 тысячи рублей, сообщили в УСК.

Потерпевшими стали восемь жителей Витебска и Витебского района.

В отношении молодой мамы было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. В ходе обыска у нее дома товары, которые были взяты в кредит, не обнаружены.

К женщине применена мера процессуального принуждения обязательство о явке. Проведены очные ставки между потерпевшими и обвиняемой. Расследование уголовного дела продолжается.