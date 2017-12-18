ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Вилейские подростки подрались из-за аккаунта в World of Тanks

19.12.2017 16:26 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Двое вилейских подростков подрались из-за аккаунта в популярной онлайн-игре World of Тanks, передает портал Kraj.by со ссылкой на заместителя прокурора района Андрея Жуковского.

Летом этого года один из участников драки продал второму свой аккаунт в "танках". Подростки договорились, что покупатель будет отдавать деньги поэтапно. Начал платить, но в какой-то момент аккаунт оказался заблокирован.

Вилейские подростки подрались из-за аккаунта в World of Тanks
© Pixabay
Пьяный пенсионер избил дочь кастрюлей и чайником

Подросток предположил, что бывший хозяин аккаунта передумал: обратился в администрацию игры и попросил о блокировке. Обманутый покупатель написал, как он посчитал, нечестному продавцу письмо-претензию. Продавец ответил, что не просил о блокировке и не знает, что могло произойти с аккаунтом.

Когда же молодые люди случайно встретились в городе, завязалась драка. Покупатель, по словам прокурора Вилейского района, ударил продавца несколько раз по лицу руками, а затем ногами – в область головы. В итоге у одного из них сломаны зуб и нос, а второй стал фигурантом уголовного дела, которое прокуратура Вилейского района накануне передала в суд.

Во время общения со следователями свою вину обидчик признал. Против него возбудили уголовное дело по статье 153 Уголовного кодекса Беларуси "Умышленное причинение легкого телесного повреждения". Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание до трех месяцев ареста.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 70
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сломанный нос одного из участников драки стал основанием для возбуждения уголовного дела по статье "Умышленное причинение легкого телесного повреждения".

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Декретница из Витебска обвиняется в мошенничестве в крупном размере
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика