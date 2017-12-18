Вилейские подростки подрались из-за аккаунта в World of Тanks

МИНСК, 19 дек — Sputnik. Двое вилейских подростков подрались из-за аккаунта в популярной онлайн-игре World of Тanks, передает портал Kraj.by со ссылкой на заместителя прокурора района Андрея Жуковского.

Летом этого года один из участников драки продал второму свой аккаунт в "танках". Подростки договорились, что покупатель будет отдавать деньги поэтапно. Начал платить, но в какой-то момент аккаунт оказался заблокирован.



© Pixabay Пьяный пенсионер избил дочь кастрюлей и чайником

Подросток предположил, что бывший хозяин аккаунта передумал: обратился в администрацию игры и попросил о блокировке. Обманутый покупатель написал, как он посчитал, нечестному продавцу письмо-претензию. Продавец ответил, что не просил о блокировке и не знает, что могло произойти с аккаунтом.

Когда же молодые люди случайно встретились в городе, завязалась драка. Покупатель, по словам прокурора Вилейского района, ударил продавца несколько раз по лицу руками, а затем ногами – в область головы. В итоге у одного из них сломаны зуб и нос, а второй стал фигурантом уголовного дела, которое прокуратура Вилейского района накануне передала в суд.

Во время общения со следователями свою вину обидчик признал. Против него возбудили уголовное дело по статье 153 Уголовного кодекса Беларуси "Умышленное причинение легкого телесного повреждения". Максимальная санкция по этой статье предусматривает наказание до трех месяцев ареста.