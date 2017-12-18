Маршрутка сбила школьницу в Витебске

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Школьница пострадала в Витебске в результате наезда маршрутного такси на пешеходном переходе, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



© Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома Крупное ДТП с 4 машинами на Нарочанской трассе: погиб один человек

Авария произошла накануне днем около 15:40 на перекрестке улиц Ленина и Фрунзе.

"Водитель, управляя автомобилем ГАЗ, при проезде регулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу и совершил наезд на ученицу 11-го класса", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

По информации ГАИ, было предварительно установлено, что школьница переходила дорогу в наушниках и поэтому не услышала приближение автомобиля.