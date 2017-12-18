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Маршрутка сбила школьницу в Витебске

19.12.2017 17:24 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек – Sputnik. Школьница пострадала в Витебске в результате наезда маршрутного такси на пешеходном переходе, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

Маршрутка сбила школьницу в Витебске
© Фото: УГАИ УВД Минского облисполкома
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Авария произошла накануне днем около 15:40 на перекрестке улиц Ленина и Фрунзе.

"Водитель, управляя автомобилем ГАЗ, при проезде регулируемого пешеходного перехода не уступил дорогу и совершил наезд на ученицу 11-го класса", – сказали в ГАИ.

Там также сообщили, что в настоящее время по факту ДТП проводится проверка, сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.

По информации ГАИ, было предварительно установлено, что школьница переходила дорогу в наушниках и поэтому не услышала приближение автомобиля.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Ученица 11-го класса, по предварительным данным, не услышала приближения автомобиля из-за того, что была в наушниках.

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