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Дело об убийстве таксиста под Брестом: прокурор запросила до 25 лет

19.12.2017 17:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 19 дек – Sputnik. Обвинение не стало запрашивать суд назначить обвиняемым в убийстве таксиста в Брестском районе пожизненное заключение или смертную казнь в связи с отсутствием на это оснований, передает корреспондент Sputnik во вторник из зала суда.

Дело об убийстве таксиста под Брестом: прокурор запросила до 25 лет
© Фото: ГАИ Брестской области
Таксисты об убийстве коллеги: никто не застрахован

Во вторник в суде Брестского района прошли прения сторон по уголовному делу в отношении 24-летнего и 25-летнего жителей Лиды, а также 30-летнего жителя агрогородка Чернавчицы. Они обвиняются в том, что в ночь с 19 на 20 апреля с особой жестокостью совершили убийство 35-летнего водителя такси, сопряженное с разбоем.

"Убийство совершено по предварительному сговору, было спланировано, совершено с прямым умыслом – с целью получения имущественной выгоды, и, возможно, облегчения совершения другого преступления. Следует учитывать, что погиб случайно выбранный человек, который ничем обвиняемых не спровоцировал. По делу имеются отягчающие обстоятельства", – заявила в суде начальник отдела прокуратуры Брестской области Елена Лещенко.

По словам гособвинителя, преступления совершались мужчинами в состоянии алкогольного опьянения.

Прокурор предложила применить конфискацию всего имущества ко всем троим обвиняемым, так как целью убийства была выгода – они завладели принадлежащим потерпевшему автомобилем Opel Omega с находившимся в нем имуществом и денежными средствами на общую сумму не менее 11 тысяч рублей.

"Полагаю, что по совокупности преступлений обвиняемым следует назначить наказание в виде лишения свободы на срок близкий к максимальному. При этом, полагаю, что оснований для назначения исключительных мер наказания в виде пожизненного заключения либо смертной казни не имеется, поскольку нет особых обстоятельств, отягчающих ответственность, и данных, характеризующих обвиняемых как лиц, представляющих исключительную опасность для общества. На практике таковыми могут являться лишение жизни нескольких лиц и наличие судимостей за насильственные преступления", – отметила Лещенко.

Гособвинение предложило суду назначить жителям Лиды наказание в виде лишения свободы сроком на 24 и 25 лет, Чернавчиц – на 23 года, всем с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор по делу будет оглашен 4 января.

 
Теги: Брест
 
 
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Потерпевшие – мать и брат погибшего – просили суд назначить исключительную меру наказания.

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