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Полочанин избил шесть человек, включая ребенка
Полочанин избил шесть человек, включая ребенка, сообщил заместитель начальника отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры области Виталий Сузанский.
Инцидент произошел в июле этого года на одной из баз отдыха в Полоцком районе. Заселившись с семьей в гостевой домик, мужчина присоединился праздновать отпуск к компании соседей. После обильных возлияний он набросился на людей. Каждому из присутствующих — двум мужчинам, трем женщинам и 9-летнему ребенку — злоумышленник нанес от одного до нескольких ударов, в том числе попавшимся под руку камнем. Остатки агрессии выместил на автомобиле компании.
За особо злостное хулиганство, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, 29-летний мужчина осужден на 3,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Суд обязал его возместить 6,5 тысячи рублей компенсации за моральный ущерб потерпевшим.
Приговор вступил в законную силу.
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Инцидент произошел в июле этого года на одной из баз отдыха в Полоцком районе.
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Архив (ЧП)
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