Полочанин избил шесть человек, включая ребенка, сообщил заместитель начальника отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры области Виталий Сузанский.

Инцидент произошел в июле этого года на одной из баз отдыха в Полоцком районе. Заселившись с семьей в гостевой домик, мужчина присоединился праздновать отпуск к компании соседей. После обильных возлияний он набросился на людей. Каждому из присутствующих — двум мужчинам, трем женщинам и 9-летнему ребенку — злоумышленник нанес от одного до нескольких ударов, в том числе попавшимся под руку камнем. Остатки агрессии выместил на автомобиле компании.

За особо злостное хулиганство, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, 29-летний мужчина осужден на 3,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Суд обязал его возместить 6,5 тысячи рублей компенсации за моральный ущерб потерпевшим.

Приговор вступил в законную силу.