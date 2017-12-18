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Полочанин избил шесть человек, включая ребенка

19.12.2017 18:08 — ЧП | Tut.by  
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Полочанин избил шесть человек, включая ребенка, сообщил заместитель начальника отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры области Виталий Сузанский.

Инцидент произошел в июле этого года на одной из баз отдыха в Полоцком районе. Заселившись с семьей в гостевой домик, мужчина присоединился праздновать отпуск к компании соседей. После обильных возлияний он набросился на людей. Каждому из присутствующих — двум мужчинам, трем женщинам и 9-летнему ребенку — злоумышленник нанес от одного до нескольких ударов, в том числе попавшимся под руку камнем. Остатки агрессии выместил на автомобиле компании.

За особо злостное хулиганство, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, 29-летний мужчина осужден на 3,5 года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Суд обязал его возместить 6,5 тысячи рублей компенсации за моральный ущерб потерпевшим.

Приговор вступил в законную силу.

 
 
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Инцидент произошел в июле этого года на одной из баз отдыха в Полоцком районе.

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