Житель Брестского района в старом сарае нашел ящик немецких патронов

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Житель Брестского района обнаружил в старом сарае в деревне у отца ящик с немецкими патронами, сообщили Sputnik во вторник в Государственном комитете судебных экспертиз.



© Фото: ГПК Украинец ехал к другу в Браслав и вез с собой патроны

Мужчина о неожиданной находке в деревне Скоки сообщил в Брестский РОВД.

"При демонтаже хозяйственной постройки в принадлежащем его отцу доме он обнаружил металлический ящик с патронами в количестве 170 штук", – сказали в комитете.

При этом мужчина пояснил, что патроны обнаружил его отец еще в 1970-х при проведении сельскохозяйственных работ. По информации ГКСЭ, на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, а также эксперта.

Экспертиза показала, что патроны калибра 7,92 миллиметра образца 1943 года являются боеприпасами к немецким винтовкам и пистолетам-пулеметам и не пригодны для стрельбы из-за коррозии.

В ГКСЭ напомнили гражданам, что при обнаружении боеприпасов на приусадебных участках необходимо сразу сообщать об этом в правоохранительные органы – такие предметы несмотря на прошедшее с войны время еще могут представлять опасность.