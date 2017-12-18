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Житель Брестского района в старом сарае нашел ящик немецких патронов

19.12.2017 19:06 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек – Sputnik. Житель Брестского района обнаружил в старом сарае в деревне у отца ящик с немецкими патронами, сообщили Sputnik во вторник в Государственном комитете судебных экспертиз.

Житель Брестского района в старом сарае нашел ящик немецких патронов
© Фото: ГПК
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Мужчина о неожиданной находке в деревне Скоки сообщил в Брестский РОВД.

"При демонтаже хозяйственной постройки в принадлежащем его отцу доме он обнаружил металлический ящик с патронами в количестве 170 штук", – сказали в комитете.

При этом мужчина пояснил, что патроны обнаружил его отец еще в 1970-х при проведении сельскохозяйственных работ. По информации ГКСЭ, на место происшествия выбыла следственно-оперативная группа, а также эксперта.

Экспертиза показала, что патроны калибра 7,92 миллиметра образца 1943 года являются боеприпасами к немецким винтовкам и пистолетам-пулеметам и не пригодны для стрельбы из-за коррозии.

В ГКСЭ напомнили гражданам, что при обнаружении боеприпасов на приусадебных участках необходимо сразу сообщать об этом в правоохранительные органы – такие предметы несмотря на прошедшее с войны время еще могут представлять опасность.

 
Теги: Минск
 
 
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Боеприпасы хранил в сарае отец сельчанина – он их нашел еще в 1970-х при проведении земляных работ.

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