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"Беспилотный" поезд метро в Дели врезался в стену при пробной поездке
19.12.2017 19:29 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек – Sputnik. Новейший поезд метро Нью-Дели, который способен перевозить пассажиров без машиниста, при пробной поездке врезался в стену депо, говорится в сообщении подземки в Twitter.
Авария произошла во второй половине дня во вторник, в ее результате никто из сотрудников делийского депо не пострадал.
"Испытания проходили без проверки тормозной системы, в результате чего поезд врезался в стену", – сказано в сообщении.
Причины произошедшего в метро пока не известны.
Новая ветка делийской подземки, по которой планировалось пустить "беспилотный" состав, должна соединить южные районы индийской столицы и город-спутник Нойду.
Официальная церемония открытия нового маршрута была намечена на 25 декабря, ожидается, что в ней участие примет премьер-министр страны Нарендра Моди.
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Авария произошла во второй половине дня во вторник, в ее результате никто из сотрудников делийского депо не пострадал.
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