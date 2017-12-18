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"Беспилотный" поезд метро в Дели врезался в стену при пробной поездке

19.12.2017 19:29 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек – Sputnik. Новейший поезд метро Нью-Дели, который способен перевозить пассажиров без машиниста, при пробной поездке врезался в стену депо, говорится в сообщении подземки в Twitter.

Авария произошла во второй половине дня во вторник, в ее результате никто из сотрудников делийского депо не пострадал.

"Испытания проходили без проверки тормозной системы, в результате чего поезд врезался в стену", – сказано в сообщении.

Причины произошедшего в метро пока не известны.

Новая ветка делийской подземки, по которой планировалось пустить "беспилотный" состав, должна соединить южные районы индийской столицы и город-спутник Нойду.

Официальная церемония открытия нового маршрута была намечена на 25 декабря, ожидается, что в ней участие примет премьер-министр страны Нарендра Моди.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла во второй половине дня во вторник, в ее результате никто из сотрудников делийского депо не пострадал.

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