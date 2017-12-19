|
ГАИ: из-за обильных снегопадов автомобили начали вылетать в кюветы
19.12.2017 21:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек — Sputnik. Обильные осадки в виде снега, которые начались в Беларуси во вторник, застали врасплох многих автомобилистов, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции.
Как рассказали представители ГАИ Гомельщины, занос в кювет – одна из проблем, с которой столкнулись автовладельцы.
© Sputnik / Виктор Толочко
"На автодороге М-10 в Речицком районе водитель грузового автомобиля МАЗ не справился с управлением и допустил занос грузовика в кювет", — рассказали в отделе агитации и пропаганды областной ГАИ.
Отмечается, что водителю грузовика пришел на помощь экипаж ГАИ – они нашли в ближайшем колхозе технику, которая вытащила большегруз из кювета.
В связи с этим в Госавтоинспекции напомнили автовладельцам не оставаться равнодушными к чужой беде и помогать попавшим в беду участникам движения.
Ранее синоптики объявили на вторник
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инспекторы пришли на помощь водителю грузовика и нашли технику, которая вытащила машину из кювета.
|
Архив (ЧП)
Комментарии