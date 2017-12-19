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ГАИ: из-за обильных снегопадов автомобили начали вылетать в кюветы

19.12.2017 21:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 дек — Sputnik. Обильные осадки в виде снега, которые начались в Беларуси во вторник, застали врасплох многих автомобилистов, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции.

Как рассказали представители ГАИ Гомельщины, занос в кювет – одна из проблем, с которой столкнулись автовладельцы.

ГАИ: из-за обильных снегопадов автомобили начали вылетать в кюветы
© Sputnik / Виктор Толочко
Синоптики: ночью на среду — до -7°С

"На автодороге М-10 в Речицком районе водитель грузового автомобиля МАЗ не справился с управлением и допустил занос грузовика в кювет", — рассказали в отделе агитации и пропаганды областной ГАИ.

Отмечается, что водителю грузовика пришел на помощь экипаж ГАИ – они нашли в ближайшем колхозе технику, которая вытащила большегруз из кювета.

В связи с этим в Госавтоинспекции напомнили автовладельцам не оставаться равнодушными к чужой беде и помогать попавшим в беду участникам движения.

Ранее синоптики объявили на вторник оранжевый уровень опасности из-за прогнозируемых снега и метели. Часть авиарейсов из российских городов и Киева не прибыли в Минск из-за плохих погодных условий в аэропортах вылета.

 
Теги: Минск
 
 
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Инспекторы пришли на помощь водителю грузовика и нашли технику, которая вытащила машину из кювета.

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