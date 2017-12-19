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Турок спровоцировал ДТП под Барановичами: пострадала женщина
19.12.2017 21:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 19 дек – Sputnik. Жительница Барановичей пострадала в результате ДТП, которое спровоцировала фура с гражданином Турции за рулем, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.
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© Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома
ДТП произошло накануне около 17:45 часов на перекрестке автодороги Р-91 "Барановичи – Осиповичи".
"Гражданин Турции, управляя автомобилем Mercedes-Benz, не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Colt", – сказали в ГАИ.
В инспекции также уточнили, что за рулем легковушки находилась 57-летней женщина, жительница Барановичей.
В аварии женщина получила травмы и машиной скорой была доставлена для оказания помощи в Барановичскую городскую больницу. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту данного ДТП проверку.
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В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту данного ДТП проверку.
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