Турок спровоцировал ДТП под Барановичами: пострадала женщина

МИНСК, 19 дек – Sputnik. Жительница Барановичей пострадала в результате ДТП, которое спровоцировала фура с гражданином Турции за рулем, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ УВД Брестского облисполкома.

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Витебске" title="Место ДТП в Витебске" class=""> © Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома Маршрутка сбила школьницу в Витебске

ДТП произошло накануне около 17:45 часов на перекрестке автодороги Р-91 "Барановичи – Осиповичи".

"Гражданин Турции, управляя автомобилем Mercedes-Benz, не предоставил преимущество и совершил столкновение с автомобилем Mitsubishi Colt", – сказали в ГАИ.

В инспекции также уточнили, что за рулем легковушки находилась 57-летней женщина, жительница Барановичей.

В аварии женщина получила травмы и машиной скорой была доставлена для оказания помощи в Барановичскую городскую больницу. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту данного ДТП проверку.