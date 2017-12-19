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Канада под снегом: нет электричества, закрыты школы, отменены авиарейсы

20.12.2017 08:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Сильнейший снегопад стал причиной отключения от электроснабжения целых районов в провинции Британская Колумбия на западе Канады, около 75 тысяч хозяйств осталось без электроэнергии, сообщает электрокомпания BC Hydro на своей официальной страничке в Twitter.

​Больше всего урон непогода нанесла острову Ванкувер и материковой части юга провинции.

Как сообщает компания, аварийные бригады уже приступили к восстановлению поврежденных участков. Порядка 45 тысяч клиентов компании подключили к электроснабжению, однако при этом у 32 тысяч оно по-прежнему он отсутствует.

Кроме того, по данным местных СМИ, резко увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий. Движение на некоторых автомагистралях и локальных дорогах закрыто.

Канада под снегом: нет электричества, закрыты школы, отменены авиарейсы
© Sputnik / Виктор Толочко
Рейсы из Москвы и Киева в Минск задерживаются

Авиарейсы в международном аэропорту Ванкувера отменены или задержаны.

Многие школы региона приняли решение о закрытии, родители были вынуждены забрать детей. Как сообщают СМИ, учебные заведения также могут быть закрыты и в среду.

Аналогичные проблемы наблюдаются и в остальной части Канады. В городе Торонто выпало 10 сантиметров снега, что также вызывало проблемы с движением. Ранее аэропорт города уже отменил более 400 авиарейсов из-за погодных условий.

Как сообщают местные гидрометеослужбы, метели в ближайшие часы сохранятся.

Напомним, что из-за сильнейших снегопадов, которые обрушились на Европу в начале декабря, во многих странах было нарушено железнодорожное и автомобильное сообщение, задержаны или отменены авиарейсы, нарушено электроснабжение.

Из-за возможного снега и метели в Беларуси на вторник объявлен оранжевый уровень опасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Аварийные бригады срочно восстанавливают повреждения; метеослужбы сообщают о том, что метели продолжатся.

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