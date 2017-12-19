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Просила оформить рассрочку: декретница обвиняется в мошенничестве

20.12.2017 07:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Декретница из Витебска обвиняется в мошенничестве в крупном размере, сообщили в УСК по Витебской области.

Просила оформить рассрочку: декретница обвиняется в мошенничестве
© Sputnik/ Дмитрий Босак
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На протяжении почти года она просила многих знакомых и друзей оформить на себя для нее рассрочку на товары или денежные кредиты. Объясняла просьбу тем, что у женщины, которая сидит в отпуске по уходу за ребенком, не самая лучшая кредитная история — в рассрочке магазины могут отказать.

По данным УСК по Витебской области женщина оформила на друзей 12 мобильных телефонов, ноутбук и другие товары на сумму 12,9 тысячи рублей, сообщили в УСК. Кроме того женщина простила брать для нее кредиты и займы. Но рассчитывалась по задолженностям далеко не в полном объеме.

Потерпевшими по делу признано восемь знакомых 24-летней женщины. Во время проведенных у нее в доме обысков телефоны и бытовая техника, взятые в рассрочку, не обнаружены. Следователи просят граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемой, обратиться в Витебский городской отдел Следственного комитета по телефону +375 29 515-45-86.

 

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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Жительница Витебска, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, просила знакомых оформлять для нее денежные займы и товары в рассрочку, а возвращать долги не...

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