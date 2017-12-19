|
Просила оформить рассрочку: декретница обвиняется в мошенничестве
20.12.2017 07:54 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек — Sputnik. Декретница из Витебска обвиняется в мошенничестве в крупном размере, сообщили в УСК по Витебской области.
© Sputnik/ Дмитрий Босак
Амбициозная мошенница из Бреста проведет 6 лет за решеткой
На протяжении почти года она просила многих знакомых и друзей оформить на себя для нее рассрочку на товары или денежные кредиты. Объясняла просьбу тем, что у женщины, которая сидит в отпуске по уходу за ребенком, не самая лучшая кредитная история — в рассрочке магазины могут отказать.
По данным УСК по Витебской области женщина оформила на друзей 12 мобильных телефонов, ноутбук и другие товары на сумму 12,9 тысячи рублей, сообщили в УСК. Кроме того женщина простила брать для нее кредиты и займы. Но рассчитывалась по задолженностям далеко не в полном объеме.
Потерпевшими по делу признано восемь знакомых 24-летней женщины. Во время проведенных у нее в доме обысков телефоны и бытовая техника, взятые в рассрочку, не обнаружены. Следователи просят граждан, которые могли пострадать от действий подозреваемой, обратиться в Витебский городской отдел Следственного комитета по телефону +375 29 515-45-86.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Витебска, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, просила знакомых оформлять для нее денежные займы и товары в рассрочку, а возвращать долги не...
|
Архив (ЧП)
Комментарии