Скорость превышена в 3 раза: выясняются причины крушения поезда в США

МИНСК, 20 дек — Sputnik. В ходе расследования обстоятельств крушения поезда компании Amtrak, выясняются все новые шокирующие подробности.



© AP/ Elaine Thompson В США уточнили данные по погибшим в результате крушения поезда

Представители Национального совета безопасности на транспорте (NTSB) сообщили, что поезд превысил скорость почти в три раза: он следовал со скоростью 128 км/ч, тогда как на этом опасном участке скорость должна быть ограничена в пределах 48 км/ч.

Кроме того, во вторник появилась информация, что машинист находился в кабине во время движения не один и его могли отвлечь. В кабине машиниста вместе с ним был стажер. Они оба получили травмы и были госпитализированы. Следователи планируют их допросить при первой же возможности.

Авария на железнодорожном путепроводе недалеко от Сиэтла произошла в 7:40 в понедельник. Сошедший с рельсов вагон рухнул прямо на шоссе, по которому в это время суток интенсивно двигались автомобили. Сошедший с рельсов скоростной поезд 501 впервые вышел на маршрут между Сиэтлом и Портлендом в понедельник утром.

В результате железнодорожной аварии погибли шесть человек, 77 госпитализированы.