|
Скорость превышена в 3 раза: выясняются причины крушения поезда в США
20.12.2017 06:49 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек — Sputnik. В ходе расследования обстоятельств крушения поезда компании Amtrak, выясняются все новые шокирующие подробности.
© AP/ Elaine Thompson
Представители Национального совета безопасности на транспорте (NTSB) сообщили, что поезд превысил скорость почти в три раза: он следовал со скоростью 128 км/ч, тогда как на этом опасном участке скорость должна быть ограничена в пределах 48 км/ч.
Кроме того, во вторник появилась информация, что машинист находился в кабине во время движения не один и его могли отвлечь. В кабине машиниста вместе с ним был стажер. Они оба получили травмы и были госпитализированы. Следователи планируют их допросить при первой же возможности.
Авария на железнодорожном путепроводе недалеко от Сиэтла произошла в 7:40 в понедельник. Сошедший с рельсов вагон рухнул прямо на шоссе, по которому в это время суток интенсивно двигались автомобили. Сошедший с рельсов скоростной поезд 501 впервые вышел на маршрут между Сиэтлом и Портлендом в понедельник утром.
В результате железнодорожной аварии погибли шесть человек, 77 госпитализированы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительной версии следствия машинист сошедшего с рельсов поезда в США был в кабине не один.
|
Архив (ЧП)
Комментарии