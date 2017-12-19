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Скорость превышена в 3 раза: выясняются причины крушения поезда в США

20.12.2017 06:49 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. В ходе расследования обстоятельств крушения поезда компании Amtrak, выясняются все новые шокирующие подробности.

Скорость превышена в 3 раза: выясняются причины крушения поезда в США
© AP/ Elaine Thompson
В США уточнили данные по погибшим в результате крушения поезда

Представители Национального совета безопасности на транспорте (NTSB) сообщили, что поезд превысил скорость почти в три раза: он следовал со скоростью 128 км/ч, тогда как на этом опасном участке скорость должна быть ограничена в пределах 48 км/ч.

Кроме того, во вторник появилась информация, что машинист находился в кабине во время движения не один и его могли отвлечь. В кабине машиниста вместе с ним был стажер. Они оба получили травмы и были госпитализированы. Следователи планируют их допросить при первой же возможности.

Авария на железнодорожном путепроводе недалеко от Сиэтла произошла в 7:40 в понедельник. Сошедший с рельсов вагон рухнул прямо на шоссе, по которому в это время суток интенсивно двигались автомобили.  Сошедший с рельсов скоростной поезд 501 впервые вышел на маршрут между Сиэтлом и Портлендом в понедельник утром.

В результате железнодорожной аварии погибли шесть человек, 77 госпитализированы.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной версии следствия машинист сошедшего с рельсов поезда в США был в кабине не один.

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