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Остановку оцепили в Бресте из-за подозрительного предмета

20.12.2017 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Район остановки "Спортшкола" на пересечении улиц Машерова и 17 сентября в Бресте был оцеплен во второй половине дня во вторник. Подходы к остановке были прикрыты, людей направляли в обход, сообщает "Брестский курьер" со ссылкой на УВД Брестского облисполкома.

Причиной стало сообщение об опасном предмете.

Из ближайшего к остановке дома эвакуировали шесть человек. На кадрах, опубликованных на сайте издания, видно, что возле остановки стоят троллейбусы, а также машины скорой помощи МЧС и ГАИ. Сотрудники милиции дежурят на перекрестке и на выходах из дворов.

Оцепление сняли после 17:15. Как выяснилось, опасная находка оказалась учебной гранатой. После этого движение по улице было восстановлено

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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На месте дежурили автомобили скорой помощи, МЧС и ГАИ, из соседнего дома эвакуировали людей.

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