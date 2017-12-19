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Остановку оцепили в Бресте из-за подозрительного предмета
20.12.2017 09:45 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек — Sputnik. Район остановки "Спортшкола" на пересечении улиц Машерова и 17 сентября в Бресте был оцеплен во второй половине дня во вторник. Подходы к остановке были прикрыты, людей направляли в обход, сообщает
Причиной стало сообщение об опасном предмете.
Из ближайшего к остановке дома эвакуировали шесть человек. На кадрах, опубликованных на сайте издания, видно, что возле остановки стоят троллейбусы, а также машины скорой помощи МЧС и ГАИ. Сотрудники милиции дежурят на перекрестке и на выходах из дворов.
Оцепление сняли после 17:15. Как выяснилось, опасная находка оказалась учебной гранатой. После этого движение по улице было восстановлено
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На месте дежурили автомобили скорой помощи, МЧС и ГАИ, из соседнего дома эвакуировали людей.
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