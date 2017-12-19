Мужчина взорвал гаранту в жилом доме в Ставрополе

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Сегодня ночью мужчина устроил взрыв в многоэтажном доме на юго-западе Ставрополя, спецоперация по обезвреживанию подрывника продолжалась около часа, сообщили российские СМИ.



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По предварительным данным, мужчина взорвал гранату в одной из квартир жилого дома. Были эвакуированы 65 жильцов, в том числе 15 детей. В результате взрыва никто не пострадал.

"Он даже не жилец дома, он не житель Ставрополя, как выяснилось, снял квартиру, и произошло то, что произошло", — прокомментировал инцидент мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.

Спецслужбы проверили операцию по обезвреживанию подрывника, она длилась около часа. Очевидцы утверждают, что слышали около 10-15 выстрелов. Известно, что мужчина во время переговоров отказался выйти и сдаться. Кроме того, он угрожал привести в действие еще одно взрывное устройство, но был ликвидирован правоохранителями.

СМИ сообщают, что жильцы уже возвращаются в свои квартиры из городского лицея, где они провели ночь.