ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Мужчина взорвал гаранту в жилом доме в Ставрополе

20.12.2017 09:32 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Сегодня ночью мужчина устроил взрыв в многоэтажном доме на юго-западе Ставрополя, спецоперация по обезвреживанию подрывника продолжалась около часа, сообщили российские СМИ.

Мужчина взорвал гаранту в жилом доме в Ставрополе
© Sputnik/ Михаил Воскресенский
Обрушение дома в Ижевске: подозреваемому предъявлено обвинение

По предварительным данным, мужчина взорвал гранату в одной из квартир жилого дома. Были эвакуированы 65 жильцов, в том числе 15 детей. В результате взрыва никто не пострадал.

"Он даже не жилец дома, он не житель Ставрополя, как выяснилось, снял квартиру, и произошло то, что произошло", — прокомментировал инцидент мэр Ставрополя Андрей Джатдоев.

Спецслужбы проверили операцию по обезвреживанию подрывника, она длилась около часа. Очевидцы утверждают, что слышали около 10-15 выстрелов. Известно, что мужчина во время переговоров отказался выйти и сдаться. Кроме того, он угрожал привести в действие еще одно взрывное устройство, но был ликвидирован правоохранителями.

СМИ сообщают, что жильцы уже возвращаются в свои квартиры из городского лицея, где они провели ночь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция эвакуировала из дома более 60 человек, в том числе 15 детей; подрывник ликвидирован.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Канада под снегом: нет электричества, закрыты школы, отменены авиарейсы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика