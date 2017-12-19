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Центр современного искусства горел в Витебске

20.12.2017 10:10 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек – Sputnik. Минувшей ночью витебские спасатели выезжали на вызов в Центр современного искусства, информация о загорании в музее поступила в полночь, сообщили в Витебском областном УМЧС.

Центр современного искусства горел в Витебске
© Фото: МЧС Бееларуси
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Подразделения МЧС были на месте через две минуты, в подсобном помещении музея наблюдалось задымление, в здании находилась хранитель фондов.

Еще через две минуты спасатели локализовали пожар, а уже в 00:07 – ликвидировали его. В результате пожара огнем оказались повреждены имущество, закопчены стены, потолок.

Хранитель фондов сообщила спасателям, что в музей проник неизвестный мужчина, который совершил поджог. В областном управлении МЧС подчеркнули, что причина пожара в настоящее время устанавливается.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Хранитель фондов сообщила спасателям, что в музей проник неизвестный мужчина, который совершил поджог.

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