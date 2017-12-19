Гомельские спасатели вытащили из снега еще один школьный автобус

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Второй раз за сутки пришлось гомельским спасателям вытаскивать из снежного плена школьный автобус.

Автобус с детьми застрял в снегу на грунтовой дороге возле деревни Березняки Петриковского района. Сообщение о ЧП поступило спасателями в 16.30.

В автобусе находилось 8 человек, в том числе шестеро детей в возрасте от 6 до 18. Автобус вытащили при помощи стационарной лебедки. Никто не пострадал.

Ранее утром во вторник спасателям в Брагинском районе — возле деревни Красная Нива — также пришлось вытаскивать застрявший школьный автобус с детьми. В салоне находились 23 человека, в том числе 20 детей в возрасте от 4 до 17 лет. В этом случае также обошлось без пострадавших.