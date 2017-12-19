Оставленный один дома трехлетний малыш попросил о помощи МЧС

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Спасатели Лельчицкого РОЧС выехали по вызову трехлетнего малыша. Ребенок несколько раз звонил по телефону дежурному и бросал трубку, но в какой-то момент маленького абонента удалось разговорить.

Пресс-служба УМЧС по Гомельской области опубликовала аудиозапись разговора малыша с диспетчером. Из разговора слышно, что малыш расстроен. Он рассказал, что ни мамы, ни папы рядом нет, только "игрушка".

Спасатели начали поиск родителей. В центр оперативного управления МЧС приехала психолог районного отдела образования МЧС, чтобы общаться с ребенком.

Одновременно на место выехали первый заместитель начальника Лельчицкого отдела Олег Макаровец и его коллега Олег Лозко. Они открыли квартиру, и в одной из комнат нашли на диване малыша, он сидел закутанный в одеяло. Спасатели вызвали медиков. Через 15 минут после приезда специалистов МЧС домой пришли родители малыша.

"Мама пояснила, что решила оставить сына 2014 года рождения дома из-за его плохого самочувствия ребенка. Поэтому в сад не повела. Около 11:30 взрослые оставили мальчика спящего дома, закрыли дверь на замок и отправились на работу", — рассказали в Управлении МЧС по Гомельской области.

Прибывшие медики осмотрели мальчика и рекомендовали госпитализацию. Маму с малышом забрали в больницу.

МЧС напоминает: не оставляйте детей одних! Каждый случай оставления без присмотра маленьких детей одних спасатели рассматривают как чрезвычайное происшествие.