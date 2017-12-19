ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Оставленный один дома трехлетний малыш попросил о помощи МЧС

20.12.2017 10:37 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Спасатели Лельчицкого РОЧС выехали по вызову трехлетнего малыша. Ребенок несколько раз звонил по телефону дежурному и бросал трубку, но в какой-то момент маленького абонента удалось разговорить.

Пресс-служба УМЧС по Гомельской области опубликовала аудиозапись разговора малыша с диспетчером. Из разговора слышно, что малыш расстроен. Он рассказал, что ни мамы, ни папы рядом нет, только "игрушка".

Спасатели начали поиск родителей. В центр оперативного управления МЧС приехала психолог районного отдела образования МЧС, чтобы общаться с ребенком.

Одновременно на место выехали первый заместитель начальника Лельчицкого отдела Олег Макаровец и его коллега Олег Лозко. Они открыли квартиру, и в одной из комнат нашли на диване малыша, он сидел закутанный в одеяло. Спасатели вызвали медиков. Через 15 минут после приезда специалистов МЧС домой пришли родители малыша.

"Мама пояснила, что решила оставить сына 2014 года рождения дома из-за его плохого самочувствия ребенка. Поэтому в сад не повела. Около 11:30 взрослые оставили мальчика спящего дома, закрыли дверь на замок и отправились на работу", — рассказали в Управлении МЧС по Гомельской области.

Прибывшие медики осмотрели мальчика и рекомендовали госпитализацию. Маму с малышом забрали в больницу.

МЧС напоминает: не оставляйте детей одних! Каждый случай оставления без присмотра маленьких детей одних спасатели рассматривают как чрезвычайное происшествие.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мама приболевшего ребенка решила не вести его в садик, и, уходя на работу, оставила малыша одного в квартире; ребенок позвонил в службу МЧС несколько раз.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Центр современного искусства горел в Витебске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика