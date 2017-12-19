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В Витебске ночью горел музей. Подозревают поджог

20.12.2017 10:35 — ЧП | Tut.by  
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Пожар в музее «Витебский центр современного искусства» произошел в полночь 20 декабря, сообщает МЧС.


Уже через 2 минуты после вызова в музей приехали сотрудники МЧС. Они обнаружили задымление в подсобном помещении. В момент пожара в здании находилась хранитель фондов.

Спасатели ликвидировали пожар через 7 минут после сообщения о ЧП. Но огонь успел повредить имущество, закопчены стены, потолок.

По словам хранителя фондов, в музей проник неизвестный мужчина, совершивший поджог. Выясняются обстоятельства произошедшего.

 
 
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Спасатели ликвидировали пожар через 7 минут после сообщения о ЧП. Но огонь успел повредить имущество, закопчены стены, потолок.

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