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В Витебске ночью горел музей. Подозревают поджог
Пожар в музее «Витебский центр современного искусства» произошел в полночь 20 декабря,
Уже через 2 минуты после вызова в музей приехали сотрудники МЧС. Они обнаружили задымление в подсобном помещении. В момент пожара в здании находилась хранитель фондов.
Спасатели ликвидировали пожар через 7 минут после сообщения о ЧП. Но огонь успел повредить имущество, закопчены стены, потолок.
По словам хранителя фондов, в музей проник неизвестный мужчина, совершивший поджог. Выясняются обстоятельства произошедшего.
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Спасатели ликвидировали пожар через 7 минут после сообщения о ЧП. Но огонь успел повредить имущество, закопчены стены, потолок.
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Архив (ЧП)
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