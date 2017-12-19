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В Барановичах судят мужчину, жестоко избившего школьницу

20.12.2017 10:54 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. В Барановичах начался суд над 39-леним мужчиной, который жестоко избил школьницу, сообщает intex-press.

В Барановичах судят мужчину, жестоко избившего школьницу
© Sputnik / Дмитрий Босак.
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Инцидент произошел 2 августа, когда девушка возвращалась с водохранилища. Незнакомый мужчина избил ее металлическим предметом по голове, после чего затолкал в багажный отсек своего автомобиля Opel Zafira. Школьница потеряла сознание, а когда очнулась, перелезла в салон и выпрыгнула из авто во время движения.

Судебный процесс будет открытым. Судить мужчину будут по статье "Похищение человека с применением насилия в отношении несовершеннолетней" (пункты 1 и 7 ч. 2 ст. 182 УК РБ). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — 15 лет лишения свободы.

Накануне суда школьница сообщила изданию, что испытывает смешанные чувства и боится снова встретится с нападавшим в суде. Отец потерпевшей, напротив, настроен решительно и хочет добиться для обвиняемого сурового наказания.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Обвиняемый напал на 15-летнюю девушку на улице, избил ее металлическим предметом и затолкал в багажник своего автомобиля.

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