В Барановичах судят мужчину, жестоко избившего школьницу

МИНСК, 20 дек — Sputnik. В Барановичах начался суд над 39-леним мужчиной, который жестоко избил школьницу, сообщает intex-press .

Инцидент произошел 2 августа, когда девушка возвращалась с водохранилища. Незнакомый мужчина избил ее металлическим предметом по голове, после чего затолкал в багажный отсек своего автомобиля Opel Zafira. Школьница потеряла сознание, а когда очнулась, перелезла в салон и выпрыгнула из авто во время движения.

Судебный процесс будет открытым. Судить мужчину будут по статье "Похищение человека с применением насилия в отношении несовершеннолетней" (пункты 1 и 7 ч. 2 ст. 182 УК РБ). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьей, — 15 лет лишения свободы.

Накануне суда школьница сообщила изданию, что испытывает смешанные чувства и боится снова встретится с нападавшим в суде. Отец потерпевшей, напротив, настроен решительно и хочет добиться для обвиняемого сурового наказания.