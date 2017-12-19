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Неудачная парковка: в Бобруйске женщина попала под собственное авто

20.12.2017 11:23 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек – Sputnik. Жительница Бобруйска была госпитализирована после того, как попала под колеса собственного легкового автомобиля после парковки, сообщила газета "Вечерний Бобруйск" со ссылкой на инспектора отдела ГАИ Бобруйского УВД Алексея Авласенко.

Неудачная парковка: в Бобруйске женщина попала под собственное авто
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Инцидент произошел на дворовой территории улицы Крылова районного центра.

Как сообщил Авласенко, женщина приехала во двор дома №58, припарковала автомобиль Opel Vectra и покинула его салона.

Однако, по словам сотрудника ГАИ, при этом она не поставила машину на стояночный тормоз, Opel покатился и придавил гражданку. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по данному факту проверку.

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Теги: Минск
 
 
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Женщина не поставила машину на стояночный тормоз, Opel покатился и придавил гражданку.

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