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Неудачная парковка: в Бобруйске женщина попала под собственное авто
20.12.2017 11:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек – Sputnik. Жительница Бобруйска была госпитализирована после того, как попала под колеса собственного легкового автомобиля после парковки, сообщила газета "
ГАИ Гомельской области
Инцидент произошел на дворовой территории улицы Крылова районного центра.
Как сообщил Авласенко, женщина приехала во двор дома №58, припарковала автомобиль Opel Vectra и покинула его салона.
Однако, по словам сотрудника ГАИ, при этом она не поставила машину на стояночный тормоз, Opel покатился и придавил гражданку. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по данному факту проверку.
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Женщина не поставила машину на стояночный тормоз, Opel покатился и придавил гражданку.
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