Неудачная парковка: в Бобруйске женщина попала под собственное авто

МИНСК, 20 дек – Sputnik. Жительница Бобруйска была госпитализирована после того, как попала под колеса собственного легкового автомобиля после парковки, сообщила газета " Вечерний Бобруйск " со ссылкой на инспектора отдела ГАИ Бобруйского УВД Алексея Авласенко.



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Инцидент произошел на дворовой территории улицы Крылова районного центра.

Как сообщил Авласенко, женщина приехала во двор дома №58, припарковала автомобиль Opel Vectra и покинула его салона.

Однако, по словам сотрудника ГАИ, при этом она не поставила машину на стояночный тормоз, Opel покатился и придавил гражданку. Пострадавшая получила травмы и была госпитализирована.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по данному факту проверку.

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