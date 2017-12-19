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На территории колледжа в Копыльском районе подросток напал с ножом на сверстника
19 декабря в Копыльском районе второкурсник напал с ножом на 16-летнего знакомого. Инцидент произошел на территории колледжа,
По предварительным данным, подросток ударил второго ножом в результате ссоры на почве «личных неприязненных отношений».
«Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь», — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.
16-летний подозреваемый задержан. Обнаружено орудие преступления и другие доказательства, по которым уже назначен ряд экспертиз.
Следователи собирают материалы, характеризующие личность подозреваемого.
«Изучается состояние профилактической работы учреждения, условия жизни и воспитания по месту жительства и учебы», — рассказали следователи. Известно, что подросток проживает с матерью.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Санкция статьи — вплоть до 8 лет лишения свободы.
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Пострадавший в больнице.
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Архив (ЧП)
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