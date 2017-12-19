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На территории колледжа в Копыльском районе подросток напал с ножом на сверстника

20.12.2017 11:36 — ЧП | Tut.by  
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19 декабря в Копыльском районе второкурсник напал с ножом на 16-летнего знакомого. Инцидент произошел на территории колледжа, сообщает Управление Следственного комитета по Минской области.


По предварительным данным, подросток ударил второго ножом в результате ссоры на почве «личных неприязненных отношений».

«Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь», — рассказала официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

16-летний подозреваемый задержан. Обнаружено орудие преступления и другие доказательства, по которым уже назначен ряд экспертиз.


Следователи собирают материалы, характеризующие личность подозреваемого.

«Изучается состояние профилактической работы учреждения, условия жизни и воспитания по месту жительства и учебы», — рассказали следователи. Известно, что подросток проживает с матерью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса (Умышленное причинение тяжкого телесного повреждения). Санкция статьи — вплоть до 8 лет лишения свободы.

 
 
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