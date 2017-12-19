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VW сбил пешехода в Гродно: женщина в реанимации

20.12.2017 11:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек – Sputnik. Жительница Гродно была доставлена в реанимационное отделение больницы в результате наезда легкового автомобиля, сообщили Sputnik в среду в УГАИ УВД гродненского облисполкома.

VW сбил пешехода в Гродно: женщина в реанимации
© Pixabay
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ДТП произошло накануне около 19:00 на улице Советских пограничников областного центра.

"Volkswagen сбил женщину, которая шла в сторону дома справа от машины по пешеходному переходу", – сказали в ГАИ.

Водитель легкового автомобиля прибывшим на место ЧП инспекторам пояснил, что увидел пешехода примерно за три метра от машины, так как его фарами ослепило встречное авто.

По информации инспекции, потерпевшая была доставлена в реанимационное отделение больницы, медики оценивают ее состояние как очень тяжелое.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту данного ДТП проверку.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Потерпевшая была доставлена в больницу, медики оценивают ее состояние как очень тяжелое.

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