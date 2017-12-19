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Подросток попал в больницу с ножевым ранением после ссоры с ровесником

20.12.2017 11:40 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. 16-летнего учащегося колледжа подозревают в причинении ножевого ранения сверстнику, сообщили в управлении Следственного комитета по Минской области.

Инцидент произошел накануне днем в колледже, расположенном в Копыльском районе. По данным следствия, между подозреваемым и его знакомым, которому также 16 лет, возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. Во время этой ссоры учащийся второго курса ударил знакомого ножом.

Подросток попал в больницу с ножевым ранением после ссоры с ровесником
CC BY 2.0 / morebyless / Knife
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Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Второго участника ссоры, которого признали подозреваемым, задержали. В отношении него УСК по Минской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения сверстнику).

"Для установления обстоятельств произошедшего проводятся следственные и процессуальные действия. Обнаружено и изъято орудие преступления и другие вещественные доказательства, по которым назначен ряд экспертиз", — рассказали в УСК по Минской области.

Следствие собирает материалы, которые могли бы охарактеризовать личность подозреваемого, который проживает с матерью Кроме того изучается состояние профилактической работы учреждения, условия жизни и воспитания по месту жительства и учебы.

 
Теги: Минск
 
 
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Второго участника ссоры подозревают в умышленном причинении тяжкого телесного повреждения сверстнику.

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