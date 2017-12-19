Подросток попал в больницу с ножевым ранением после ссоры с ровесником

МИНСК, 20 дек — Sputnik. 16-летнего учащегося колледжа подозревают в причинении ножевого ранения сверстнику, сообщили в управлении Следственного комитета по Минской области.

Инцидент произошел накануне днем в колледже, расположенном в Копыльском районе. По данным следствия, между подозреваемым и его знакомым, которому также 16 лет, возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. Во время этой ссоры учащийся второго курса ударил знакомого ножом.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Второго участника ссоры, которого признали подозреваемым, задержали. В отношении него УСК по Минской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 147 Уголовного кодекса (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения сверстнику).

"Для установления обстоятельств произошедшего проводятся следственные и процессуальные действия. Обнаружено и изъято орудие преступления и другие вещественные доказательства, по которым назначен ряд экспертиз", — рассказали в УСК по Минской области.

Следствие собирает материалы, которые могли бы охарактеризовать личность подозреваемого, который проживает с матерью Кроме того изучается состояние профилактической работы учреждения, условия жизни и воспитания по месту жительства и учебы.