Массовый сбой в работе кассовых аппаратов произошел в России

МИНСК, 20 дек – Sputnik. Российские магазины в разных частях страны во вторник столкнулись с серьезной проблемой – сбоем в работе онлайн-касс.



© Sputnik/ Кирилл Каллиников Многочисленные сбои зафиксированы в мессенджере Telegram

Согласно действующему в России законодательству до 1 июля 2018 года юридические лица и индивидуальные предприниматели должны перейти на применение контрольно-кассовой техники (ККТ), которая передает в налоговые органы в режиме онлайн сведения о расчетах.

Первыми с проблемами столкнулись торговцы на Дальнем Востоке. Директор DNS Digital Store Дмитрий Алексеев поздравил "всех счастливых обладателей Фискального Регистратора Штрих-М-01Ф с праздником торговли и торжеством системы онлайн касс".

"Сегодня реализовался страшный сон розницы, когда разом отказались работать все фискальные накопители данной марки, и встала торговля. Пока не знаю, случайно или нет вкралась ошибка в микрокод этого принтера, но сейчас по всей стране, вслед за солнцем, из всех магазинов несется мат. Ибо что может быть хуже, чем лишиться возможности осуществлять торговлю в предновогодние дни?" – написал в Facebook Алексеев.

Позже о возникновении аналогичных проблем сообщили владельцы ряда АЗС, а также магазинов розничной торговле, в том числе в Москве.

ФНС России подтвердила, что с 01:00 20 декабря в работе контрольно-кассовой техники ряда производителей произошел массовый технический сбой, и напомнила, что ошибки программного обеспечения не должны приводить к остановке бизнеса.

"В случае технического сбоя после восстановления работы кассы пользователи обязаны сформировать кассовый чек коррекции с общей суммой неотраженной выручки", – говорится в пояснительном сообщении ФНС.

В этом случае пользователям ККТ не грозит административная ответственность, так как вины пользователей за неприменение контрольно-кассовой техники нет.