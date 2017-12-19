|
Крупный нелегальный склад пиротехники нашли возле рынка "Ждановичи"
20.12.2017 13:48 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек – Sputnik. Нелегальный склад пиротехнических изделий был обнаружен в гараже вблизи торгового дома "Ждановичи", сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.
© Sputnik/ Дмитрий Гаткевич
По информации милиции, всего с нарушениями хранилось около 15,5 тысячи единиц разных петард, хлопушек и фейерверков.
"Сотрудники УВД вышли на очередной нелегальный склад пиротехники, организованный в одном из гаражных помещений, расположенных неподалеку от рыночного комплекса "Ждановичи", – сказали в управлении.
После выявления склада на место прибыли сотрудники ИМНС по Минскому району, у которых к владельцу товара возникли вопросы по документации.
Пиротехнику на общую сумму более 83,5 тысячи рублей у индивидуального предпринимателя изъяли, в отношении него проводится проверка, по результатам которое его могут привлечь к административной ответственности.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас в отношении ИП проводится проверка, по результатам которой его могут привлечь к административной ответственности.
|
Архив (ЧП)
Комментарии