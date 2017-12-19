МИНСК, 20 дек – Sputnik. Нелегальный склад пиротехнических изделий был обнаружен в гараже вблизи торгового дома "Ждановичи", сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.



© Sputnik/ Дмитрий Гаткевич Минский ИП "заминировал" дом десятками тысяч петард

По информации милиции, всего с нарушениями хранилось около 15,5 тысячи единиц разных петард, хлопушек и фейерверков.

"Сотрудники УВД вышли на очередной нелегальный склад пиротехники, организованный в одном из гаражных помещений, расположенных неподалеку от рыночного комплекса "Ждановичи", – сказали в управлении.

После выявления склада на место прибыли сотрудники ИМНС по Минскому району, у которых к владельцу товара возникли вопросы по документации.

Пиротехнику на общую сумму более 83,5 тысячи рублей у индивидуального предпринимателя изъяли, в отношении него проводится проверка, по результатам которое его могут привлечь к административной ответственности.