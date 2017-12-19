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Крупный нелегальный склад пиротехники нашли возле рынка "Ждановичи"

20.12.2017 13:48 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек – Sputnik. Нелегальный склад пиротехнических изделий был обнаружен в гараже вблизи торгового дома "Ждановичи", сообщили Sputnik в среду в УВД Миноблисполкома.

Крупный нелегальный склад пиротехники нашли возле рынка "Ждановичи"
© Sputnik/ Дмитрий Гаткевич
Минский ИП "заминировал" дом десятками тысяч петард

По информации милиции, всего с нарушениями хранилось около 15,5 тысячи единиц разных петард, хлопушек и фейерверков.

"Сотрудники УВД вышли на очередной нелегальный склад пиротехники, организованный в одном из гаражных помещений, расположенных неподалеку от рыночного комплекса "Ждановичи", – сказали в управлении.

После выявления склада на место прибыли сотрудники ИМНС по Минскому району, у которых к владельцу товара возникли вопросы по документации.

Пиротехнику на общую сумму более 83,5 тысячи рублей у индивидуального предпринимателя изъяли, в отношении него проводится проверка, по результатам которое его могут привлечь к административной ответственности.

 
Теги: Минск
 
 
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Сейчас в отношении ИП проводится проверка, по результатам которой его могут привлечь к административной ответственности.

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