МИНСК, 20 дек – Sputnik. Польские пограничники задержали в международном пункте пропуска "Кузница" гражданина Беларуси, которые передвигался на автомобиле с поддельным водительским удостоверением, сообщила в среду пресс-служба Подляшского отделения погранслужбы.



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Мужчина пересекал польско-белорусскую границу 18 декабря на автомобиле марки Citroen.

"Водительские права белоруса, которые он предъявил, вызвали подозрения у офицеров", – сказали в пресс-службе.

Там также сообщили, что впоследствии при детальном анализе документа выяснилось – удостоверение поддельное.

Пограничники задержали 36-летнего гражданина Беларуси и передали полицейским из Сокулки.

По информации польских пограничников, только с начала 2017 года сотрудники Подляшского пограничного управления выявили 117 фактов фальсификации документов иностранными гражданами.