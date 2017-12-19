Следователи ищут свидетеля смертельной аварии в центре Минска

МИНСК, 20 дек — Sputnik. Главное следственное управление СК Беларуси расследует уголовное дело о ДТП в Минске, в результате которого была смертельно травмирована девушка .

Смертельный наезд был совершен 20 июня 2017 года в 2 часа ночи на проспекте Независимости – около Октябрьской площади. Девушку, находившуюся на проезжей части, сбил автомобиль-такси Volvo S80.

В распоряжении следствия есть видеозапись, из которой следует, что перед происшествием впереди машины такси двигался легковой автомобиль темного (черного) цвета.

Следователи устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП и просят откликнуться водителя, автомобиль которого запечатлен на видео. Контактные телефоны: 8(017)389-53-50, 8(029)170-20-06, 8(033)333-68-16.