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Следователи ищут свидетеля смертельной аварии в центре Минска
20.12.2017 17:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 20 дек — Sputnik. Главное следственное управление СК Беларуси расследует уголовное дело о ДТП в Минске, в результате которого была
Смертельный наезд был совершен 20 июня 2017 года в 2 часа ночи на проспекте Независимости – около Октябрьской площади. Девушку, находившуюся на проезжей части, сбил автомобиль-такси Volvo S80.
В распоряжении следствия есть видеозапись, из которой следует, что перед происшествием впереди машины такси двигался легковой автомобиль темного (черного) цвета.
Следователи устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП и просят откликнуться водителя, автомобиль которого запечатлен на видео. Контактные телефоны: 8(017)389-53-50, 8(029)170-20-06, 8(033)333-68-16.
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Непосредственно перед аварией впереди такси, сбившего девушку, двигался легковой автомобиль темного цвета.
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