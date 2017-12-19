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Милиция Гродно ищет хулиганов, проколовших колеса у 20 машин

20.12.2017 19:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Колеса 20 припаркованных автомобилей прокололи неизвестные во дворах по улицам Тавлая и Курчатова в Гродно, передает портал "Автогродно" со ссылкой на жителей близлежащих домов.

Милиция Гродно ищет хулиганов, проколовших колеса у 20 машин
© ГКСЭ Беларуси
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Один из жителей рассказал порталу, что утром в среду он вышел к своей машине и увидел, что в автомобиле его соседа спущены все четыре колеса. Оказалось, что шины были пробиты тонким предметом, похожим на шило, причем с проколотыми колесами оказались 20 машин во дворе.

Отмечается, что у каждого автомобиля были проколоты по четыре колеса. Выбор злоумышленников был хаотичным. Причем все пострадавшие машины были припаркованы по правилам.

Работу милиции осложнит то, что на домах, на парковках возле которых были повреждены колеса машин, нет камер видеонаблюдения. Видеофиксация могла вестись только со стороны детского сада, где установлены камеры.

На месте происшествия работали представители следственного комитета и милиции. Правоохранители устанавливают личности злоумышленников.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Машины, у которых проколоты колеса, выбирались хаотично, причем в каждом из авто были пробиты все четыре покрышки.

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