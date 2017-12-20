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Военный грузовик армии США соскользнул в кювет в Латвии

20.12.2017 21:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 дек — Sputnik. Инцидент с военным грузовиком армии США произошел в среду в Латвии – транспортное средство слетело в кювет, сообщила журналистам пресс-секретарь министерства обороны Латвии Майрита Сенкевицына.

Военный грузовик армии США соскользнул в кювет в Латвии
© RUPTLY.
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По ее словам, машина, скорее всего, соскользнула с проезжей части в кювет из-за дорожных условий.

В результате аварии люди не пострадали, грузовик также остался цел.

Американская техника направлялась на авиабазу в Лиелварде, где она размещается.

В последние годы, по данным латвийского министерства обороны, США реализовали в прибалтийской стране несколько программ, которые развивают военную инфраструктуру и укрепляют боеспособность ее вооруженных сил.

Общая сумма американских инвестиций за 12 лет превышает 200 миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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По предварительной версии, авария произошла из-за дорожных условий, никто не пострадал.

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