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Крупную партию нелегальных сигарет нашли у водителя в Сморгони

21.12.2017 08:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 21 дек — Sputnik. Фургон Renault жителя Ошмян остановили сотрудники органа специального назначения погранслужбы совместно с представителями ОБЭП и ГАИ Сморгонского РОВД в ходе реализации оперативной информации, сообщили в ГПК Беларуси.

Крупную партию нелегальных сигарет нашли у водителя в Сморгони
© Фото: YouTube/Lietuvos muitinė
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Инцидент произошел 15 декабря в Сморгони. Правоохранители установили, что мужчина перевозил в фургоне крупную партию сигарет – всего около 96 тысяч пачек.

В отношении жителя Ошмян начат административный процесс по ч.1 ст. 12.27 КоАП Республики Беларусь (Незаконные ввоз, перевозка, хранение алкогольных напитков и табачных изделий, производство, переработка и хранение этилового спирта и табачного сырья и продажа алкогольных напитков собственного производства).

"В настоящее время по данному факту проводится разбирательство", — сообщили в ГПК.

Автомобиль жителя Ошмян, а также табачная партия были переданы сотрудникам милиции.

 
Теги: Минск
 
 
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Автомобиль мужчины и нелегальную табачную партию передали сотрудникам милиции.

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