Крупную партию нелегальных сигарет нашли у водителя в Сморгони

МИНСК, 21 дек — Sputnik. Фургон Renault жителя Ошмян остановили сотрудники органа специального назначения погранслужбы совместно с представителями ОБЭП и ГАИ Сморгонского РОВД в ходе реализации оперативной информации, сообщили в ГПК Беларуси.

Инцидент произошел 15 декабря в Сморгони. Правоохранители установили, что мужчина перевозил в фургоне крупную партию сигарет – всего около 96 тысяч пачек.

В отношении жителя Ошмян начат административный процесс по ч.1 ст. 12.27 КоАП Республики Беларусь (Незаконные ввоз, перевозка, хранение алкогольных напитков и табачных изделий, производство, переработка и хранение этилового спирта и табачного сырья и продажа алкогольных напитков собственного производства).

"В настоящее время по данному факту проводится разбирательство", — сообщили в ГПК.

Автомобиль жителя Ошмян, а также табачная партия были переданы сотрудникам милиции.