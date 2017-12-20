Обстановка на Донбассе накаляется: украинские силовики начали обстрелы

МИНСК, 21 дек — Sputnik. На фоне очередного этапа минских переговоров об урегулировании ситуации на Донбассе , обстановка там за минувшие сутки существенно накалилась. Артиллерийские обстрелы были зафиксироаны на территории обеих самопровозглашенных республик.



© Sputnik / Виктор Толочко Сайдик: контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе

ДНР: погиб мирный житель

Украинские войска обстреляли в среду вечером из артиллерии город Ясиноватая на территории ДНР, погиб один местный житель, есть раненные, сообщает РИА Новости со ссылкой на командование самопровозглашенной ДНР.

"Украинская сторона с 21:30 по 22:15 обстреляла из крупнокалиберной артиллерии центр Ясиноватой. В результате применения украинской артиллерии один гражданский мужчина погиб, есть раненные. В частном секторе имеются разрушения. На улице Заводская — прямое попадание в дом", — сказал представитель командования ДНР.

По центру города было выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра. По предварительной информации, повреждены пять жилых домов, теплотрасса и газопровод.

"В результате обстрела в городе Ясиноватая погиб один человек, один получил ранения», — сказал журналистам представитель администрации. Ранее сообщалось о двух раненых.

ЛНР: шесть обстрелов за сутки

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Накаляется обстановка и в самопровозглашенной Луганской народной республике. По данным Народной милиции ЛНР украинские силовики шесть раз за прошедшие сутки обстреляли ее территорию.

"За сутки украинские силовики шесть раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибра 82 миллиметра, гранатометы (АГС, РПГ, СПГ), БМП, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие", — заявили в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.

Обстрелам подверглись позиции Народной милиции ЛНР в районах населенных пунктов Голубовское, Калиново-Борщеватое, Калиново, Красный Яр, Логвиново. В общей сложности, по территории республики было выпущено порядка 130 снарядов.

По предварительным данным, пострадавших в результате обстрелов нет.

Военная операция против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине была начата в 2014 году. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Накануне в Минске контактная группа по Украине договорилась о перемирии в Донбассе с 00:00 по киевскому времени 23 декабря, Об этом сообщил сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик>>.

