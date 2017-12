В Мельбурне автомобиль протаранил пешеходов. Как сообщает Би-би-си со ссылкой на местную полицию, наезд произошел на оживленном перекрестке в центре города.

Подробности инцидента устанавливаются. По сообщениям СМИ, пострадали не менее 16 человек.