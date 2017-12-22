На МКАД Audi врезалась в дорожное ограждение и превратилась в груду металла, водитель в больнице

Около 22 часов автомобиль Audi влетел в дорожное ограждение на внешнем кольце МКАД. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы.



Фото: МЧС

В МЧС подтвердили информацию. На 44-м км внешнего кольца МКАД Audi A6, за рулем которой был 31-летний водитель, столкнулась с дорожным ограждением, сообщила официальный представитель столичного управления МЧС Ольга Мельченко.



Фото: МЧС

Спасатели достали водителя из покореженной машины с использованием аварийно-спасательного инструмента. Пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.



Фото: МЧС