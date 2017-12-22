﻿ На МКАД Audi врезалась в дорожное ограждение и превратилась в груду металла, водитель в больнице. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На МКАД Audi врезалась в дорожное ограждение и превратилась в груду металла, водитель в больнице

22.12.2017 00:17 — ЧП | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Около 22 часов автомобиль Audi влетел в дорожное ограждение на внешнем кольце МКАД. Об этом TUT.BY сообщили очевидцы.


Фото: МЧС

В МЧС подтвердили информацию. На 44-м км внешнего кольца МКАД Audi A6, за рулем которой был 31-летний водитель, столкнулась с дорожным ограждением, сообщила официальный представитель столичного управления МЧС Ольга Мельченко.


Фото: МЧС

Спасатели достали водителя из покореженной машины с использованием аварийно-спасательного инструмента. Пострадавший с травмами различной степени тяжести госпитализирован. Его состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.


Фото: МЧС
 
 
Ссылка на источник 229
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Около 22 часов автомобиль Audi влетел в дорожное ограждение на внешнем кольце МКАД.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика