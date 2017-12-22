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В России в Ивановской области обрушилась стена пятиэтажки
Стена жилого дома обрушилась в городе Юрьевец в Ивановской области,
«Произошло обрушение торцевой стены жилого пятиэтажного дома с пятого по первый этажи», — говорится в сообщении ведомства. Внешняя стена трехподъездного пятиэтажного дома обрушилась рано утром 22 декабря.
Данных о пострадавших нет. Жильцы дома эвакуированы. На месте ЧП работают спасатели.
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Данных о пострадавших нет. Жильцы дома эвакуированы. На месте ЧП работают спасатели.
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Архив (ЧП)
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