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В России в Ивановской области обрушилась стена пятиэтажки

22.12.2017 07:33 — ЧП | Tut.by  
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Стена жилого дома обрушилась в городе Юрьевец в Ивановской области, сообщает МЧС России.

«Произошло обрушение торцевой стены жилого пятиэтажного дома с пятого по первый этажи», — говорится в сообщении ведомства. Внешняя стена трехподъездного пятиэтажного дома обрушилась рано утром 22 декабря.

Данных о пострадавших нет. Жильцы дома эвакуированы. На месте ЧП работают спасатели.

 
 
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Данных о пострадавших нет. Жильцы дома эвакуированы. На месте ЧП работают спасатели.

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