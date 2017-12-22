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Возле Букингемского дворца полиция взорвала автомобиль

22.12.2017 08:58 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Полиция Лондона провела контролируемый взрыв у Букингемского дворца из-за подозрительного автомобиля, сообщило ведомство на своей страничке в Twitter.

​"Около 21:40 (0:40 минского времени) мы провели контролируемый взрыв, и ситуация разрешилась — все дороги сейчас открыты", — говорится в сообщении.

Подозрительный автомобиль был обнаружен полицейским патрулем около полуночи (по минскому времени). Площадь Гайд-Парк-Корнер, расположенная неподалеку от Букингемского дворца была оцеплена, прилегающие к ней улицы перекрыты.

Этой же ночью из-за обнаруженного пакета, который вызвал подозрения, было также эвакуировано здание Королевского театра Ковент-Гарден. Как сообщили в полиции, эвакуация была проведена из-за предосторожности. Как выяснилось позже, найденный сверток не представлял опасности, поэтому тревогу в 22:35 (1:35 минского времени) отменили.

 
Теги: Минск
 
 
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В Лондоне ночью эвакуировали королевскую оперу Ковент-Гарден и провели контролируемый взрыв возле Букингемского дворца.

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