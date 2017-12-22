Возле Букингемского дворца полиция взорвала автомобиль

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Полиция Лондона провела контролируемый взрыв у Букингемского дворца из-за подозрительного автомобиля, сообщило ведомство на своей страничке в Twitter.

We were dealing with a suspicious vehicle in Hyde Park Corner from 2100hrs. A controlled explosion was carried out at around 2140hrs and the incident was stood down — road closures now lifted. Thanks to the public for cooperation. — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 21 декабря 2017 г.

​"Около 21:40 (0:40 минского времени) мы провели контролируемый взрыв, и ситуация разрешилась — все дороги сейчас открыты", — говорится в сообщении.

Подозрительный автомобиль был обнаружен полицейским патрулем около полуночи (по минскому времени). Площадь Гайд-Парк-Корнер, расположенная неподалеку от Букингемского дворца была оцеплена, прилегающие к ней улицы перекрыты.

Этой же ночью из-за обнаруженного пакета, который вызвал подозрения, было также эвакуировано здание Королевского театра Ковент-Гарден. Как сообщили в полиции, эвакуация была проведена из-за предосторожности. Как выяснилось позже, найденный сверток не представлял опасности, поэтому тревогу в 22:35 (1:35 минского времени) отменили.