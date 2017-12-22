Гомельчанин сообщил о минировании мясокомбината с чужого телефона

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Более ста человек было эвакуировано на гомельском мясокомбинате из-за шутки нетрезвого гражданина.

40-летний неработающий гомельчанин, находясь в изрядном подпитии, попросил у случайной прохожей телефон и позвонил с него в милицию. Он сообщил, что располагает информацией о минировании местного мясокомбината.

По информации УВД Гомельского облисполкома инцидент произошел 21 декабря. На предприятие прибыли правоохранители, сотрудники МЧС и саперно-пиротехническая группа. Была проведена эвакуация сотрудников.

Информация о минировании оказалась ложной. Мужчину, который сообщил о минировании, нашли довольно быстро — он даже не успел протрезветь и отсыпался дома. Объяснить причину такого поступка он не смог.