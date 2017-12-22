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Гомельчанин сообщил о минировании мясокомбината с чужого телефона

22.12.2017 07:34 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Более ста человек было эвакуировано на гомельском мясокомбинате из-за шутки  нетрезвого гражданина.

Гомельчанин сообщил о минировании мясокомбината с чужого телефона
© Sputnik / Мария Амелина
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40-летний неработающий гомельчанин, находясь в изрядном подпитии, попросил у случайной прохожей телефон и позвонил с него в милицию. Он сообщил, что располагает информацией о минировании местного мясокомбината.

По информации УВД Гомельского облисполкома инцидент произошел 21 декабря. На предприятие прибыли правоохранители, сотрудники МЧС и саперно-пиротехническая группа. Была проведена эвакуация сотрудников.

Информация о минировании оказалась ложной. Мужчину, который сообщил о  минировании, нашли довольно быстро — он даже не успел протрезветь и отсыпался дома. Объяснить причину такого поступка он не смог.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Пока на предприятии проводили массовую эвакуацию людей, "бдительный" гражданин отсыпался дома.

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