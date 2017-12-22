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Audi влетела в отбойник на МКАД: водителя деблокировали спасатели

22.12.2017 09:08 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. На внешнем кольце МКАД в районе деревни Зацень автомобиль Audi A6, врезался в дорожное ограждение. ДТП произошло поздним вечером в четверг, сообщили в Минском УМЧС.

Водитель получил серьезные травмы, спасателям пришлось извлекать его из покореженной машины при помощи аварийно-спасательного инструмента. Его госпитализировали — состояние пострадавшего медики оценивают как крайне тяжелое.

Audi влетела в отбойник на МКАД: водителя деблокировали спасатели
© Фото: МЧС Бееларуси
Водителя деблокируют из поврежденного авто

МЧС напоминает о неблагопритятных погодных условиях, которые сохраняться по республике в ближайшие сутки и призывает всех быть предельно осторожными на дорогах или вовсе отказаться от поездок на личном транспорте.

 
Теги: Минск
 
 
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Удар был такой силы, что автомобиль восстановлению не подлежит, а водителя поврежденного автомобиля пришлось извлекать спасателям с помощью специального...

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