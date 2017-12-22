Audi влетела в отбойник на МКАД: водителя деблокировали спасатели

МИНСК, 22 дек — Sputnik. На внешнем кольце МКАД в районе деревни Зацень автомобиль Audi A6, врезался в дорожное ограждение. ДТП произошло поздним вечером в четверг, сообщили в Минском УМЧС.

Водитель получил серьезные травмы, спасателям пришлось извлекать его из покореженной машины при помощи аварийно-спасательного инструмента. Его госпитализировали — состояние пострадавшего медики оценивают как крайне тяжелое.



© Фото: МЧС Бееларуси Водителя деблокируют из поврежденного авто

МЧС напоминает о неблагопритятных погодных условиях, которые сохраняться по республике в ближайшие сутки и призывает всех быть предельно осторожными на дорогах или вовсе отказаться от поездок на личном транспорте.