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Audi влетела в отбойник на МКАД: водителя деблокировали спасатели
22.12.2017 09:08 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. На внешнем кольце МКАД в районе деревни Зацень автомобиль Audi A6, врезался в дорожное ограждение. ДТП произошло поздним вечером в четверг, сообщили в Минском УМЧС.
Водитель получил серьезные травмы, спасателям пришлось извлекать его из покореженной машины при помощи аварийно-спасательного инструмента. Его госпитализировали — состояние пострадавшего медики оценивают как крайне тяжелое.
© Фото: МЧС Бееларуси
Водителя деблокируют из поврежденного авто
МЧС напоминает о неблагопритятных погодных условиях, которые сохраняться по республике в ближайшие сутки и призывает всех быть предельно осторожными на дорогах или вовсе отказаться от поездок на личном транспорте.
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Удар был такой силы, что автомобиль восстановлению не подлежит, а водителя поврежденного автомобиля пришлось извлекать спасателям с помощью специального...
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