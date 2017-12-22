﻿ Водитель врезавшейся в отбойник на МКАД Audi умер в больнице. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Водитель врезавшейся в отбойник на МКАД Audi умер в больнице

22.12.2017 09:44 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Водитель автомобиля Audi, врезавшегося в ограждение на внешнем кольце МКАД со стороны Долгиновского тракта, скончался ночью в БСМП.

Водитель врезавшейся в отбойник на МКАД Audi умер в больнице
© Фото: МЧС Беларуси
Audi влетела в отбойник на МКАД: водителя деблокировали спасатели

Ка сообщал Sputnik, ДТП с автомобилем Audi произошло поздним вечером в четверг.

"Водитель 1986 года рождения не справился с управлением и совершил наезд на ограждение", — сообщили в ГАИ Минска.

В 22:06 работниками МЧС с использованием аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину. Медики оценили его состояние как крайне тяжелое. Ночью он скончался от сочетанной травмы в БСМП Минска.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа с экспертами  управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, предварительная версия — занос из-за погодных условий и потеря управления автомобилем.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 202
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В результате сильного столкновения водителя заблокировало в машине и его пришлось извлекать специалистам МЧС при помощи спецтехники.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Audi влетела в отбойник на МКАД: водителя деблокировали спасатели
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика