Водитель врезавшейся в отбойник на МКАД Audi умер в больнице

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Водитель автомобиля Audi, врезавшегося в ограждение на внешнем кольце МКАД со стороны Долгиновского тракта, скончался ночью в БСМП.



© Фото: МЧС Беларуси Audi влетела в отбойник на МКАД: водителя деблокировали спасатели

Ка сообщал Sputnik, ДТП с автомобилем Audi произошло поздним вечером в четверг.

"Водитель 1986 года рождения не справился с управлением и совершил наезд на ограждение", — сообщили в ГАИ Минска.

В 22:06 работниками МЧС с использованием аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину. Медики оценили его состояние как крайне тяжелое. Ночью он скончался от сочетанной травмы в БСМП Минска.

На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа с экспертами управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, предварительная версия — занос из-за погодных условий и потеря управления автомобилем.