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Водитель врезавшейся в отбойник на МКАД Audi умер в больнице
22.12.2017 09:44 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. Водитель автомобиля Audi, врезавшегося в ограждение на внешнем кольце МКАД со стороны Долгиновского тракта, скончался ночью в БСМП.
© Фото: МЧС Беларуси
Ка сообщал Sputnik,
"Водитель 1986 года рождения не справился с управлением и совершил наезд на ограждение", — сообщили в ГАИ Минска.
В 22:06 работниками МЧС с использованием аварийно-спасательного инструмента деблокировали мужчину. Медики оценили его состояние как крайне тяжелое. Ночью он скончался от сочетанной травмы в БСМП Минска.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа с экспертами управления Госкомитета судебных экспертиз по Минску.
Обстоятельства ДТП устанавливаются, предварительная версия — занос из-за погодных условий и потеря управления автомобилем.
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В результате сильного столкновения водителя заблокировало в машине и его пришлось извлекать специалистам МЧС при помощи спецтехники.
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