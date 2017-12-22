ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Смертельное ДТП: бесправник врезался в дерево и погиб

22.12.2017 10:52 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 дек — Sputnik. ДТП, в результате которого погиб 20-летний житель деревни Ведрич Гомельской области, произошло на автодороге Василевичи-Ведрич, об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Смертельное ДТП: бесправник врезался в дерево и погиб
© Sputnik / Виктор Толочко
Лобовое ДТП в Чериковском районе унесло жизнь человека

Инцидент произошел около часа ночи 21 декабря в Речицком районе. Возле поворота на деревню Ведрич водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет.

"Неработавший мужчина 1997 года рождения, управляя без водительского удостоверения автомашиной "ВАЗ", съехал в кювет и ударился в дерево. От полученных травм он скончался по дороге в больницу", — рассказали в МВД.

В момент аварии в машине также находился 17-летний пассажир, также житель деревни Ведрич, который с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. В данный момент он находится в реанимации.

По факту ДТП проводится проверка.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 256
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ночная поездка стоила жизни 20-летнему бесправнику из Гомельской области: молодой человек не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.

Комментарии

 
Новости дня
Новости ЧП
 
Водитель врезавшейся в отбойник на МКАД Audi умер в больнице
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

ЧП

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (ЧП)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика