Смертельное ДТП: бесправник врезался в дерево и погиб

МИНСК, 22 дек — Sputnik. ДТП, в результате которого погиб 20-летний житель деревни Ведрич Гомельской области, произошло на автодороге Василевичи-Ведрич, об этом сообщили в пресс-службе МВД.



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Инцидент произошел около часа ночи 21 декабря в Речицком районе. Возле поворота на деревню Ведрич водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет.

"Неработавший мужчина 1997 года рождения, управляя без водительского удостоверения автомашиной "ВАЗ", съехал в кювет и ударился в дерево. От полученных травм он скончался по дороге в больницу", — рассказали в МВД.

В момент аварии в машине также находился 17-летний пассажир, также житель деревни Ведрич, который с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. В данный момент он находится в реанимации.

По факту ДТП проводится проверка.