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Смертельное ДТП: бесправник врезался в дерево и погиб
22.12.2017 10:52 — ЧП | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 дек — Sputnik. ДТП, в результате которого погиб 20-летний житель деревни Ведрич Гомельской области, произошло на автодороге Василевичи-Ведрич, об этом сообщили в пресс-службе МВД.
© Sputnik / Виктор Толочко
Инцидент произошел около часа ночи 21 декабря в Речицком районе. Возле поворота на деревню Ведрич водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел в кювет.
"Неработавший мужчина 1997 года рождения, управляя без водительского удостоверения автомашиной "ВАЗ", съехал в кювет и ударился в дерево. От полученных травм он скончался по дороге в больницу", — рассказали в МВД.
В момент аварии в машине также находился 17-летний пассажир, также житель деревни Ведрич, который с тяжелыми травмами был доставлен в больницу. В данный момент он находится в реанимации.
По факту ДТП проводится проверка.
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Ночная поездка стоила жизни 20-летнему бесправнику из Гомельской области: молодой человек не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево.
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