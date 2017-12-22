Подросток похитил сумку у прохожей, чтобы сделать подарок своей девушке

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Жительница Заводского района Минска возвращалась домой, когда к ней подбежал молодой человек и вырвал у нее из рук сумку с деньгами и документами, сообщили в ГУВД Мингорисполкома.



© Sputnik/ Кирилл Каллиников Серийного грабителя задержали в Минске

Женщина сразу же обратилась в милицию и сообщила приметы похитителя. Спустя полчаса он был задержан.

Молодой человек оказался 16-летним учащимся одного из минских лицеев. Правоохранители обнаружили его, когда недалеко от остановки общественного транспорта по улице Магнитной юноша пытался вывернуть свою куртку наизнанку, надеть ее подкладкой наружу и таким образом запутать милиционеров. Однако он не успел это сделать и был задержан. В рюкзаке подростка нашли похищенную сумку.

Молодой человек признался, что украл сумку, чтобы добыть деньги на подарок своей девушке. Известно, что до этого он ни разу не привлекался к ответственности.

В отношении подростка завели уголовное дело по статье 206 УК Беларуси ("Грабеж"). Санкцией по данной статье может стать ограничение или лишение свободы.