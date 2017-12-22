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Грузовой поезд задавил мужчину в Полоцке

22.12.2017 12:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Мужчина пенсионного возраста погиб под колесами поезда в Полоцке, сообщили в УВД Витебского района.

Грузовой поезд задавил мужчину в Полоцке
© Sputnik/ Алексей Филиппов
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Инцидент произошел рано утром в четверг. В дежурную часть Витебского Отделения внутренних дел на транспорте позвонила дежурная по переезду станции Полоцка и сообщила, что на перегоне Громы – Полоцк смертельно травмирован мужчина.

Как рассказал представителям правоохранительных органов машинист, во время движения он увидел стоящего возле путей мужчину. Человек был один и стоял спиной к составу. Машинист пытался привлечь его внимание, подавал звуковые сигналы, но мужчина не реагировал.

В результате наезда мужчина житель Шумилинского района 1954 года рожденья погиб на месте.

 
Теги: Минск
 
 
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Как пояснил машинист, мужчина стоял спиной к составу и на предупреждающие сигналы не реагировал.

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