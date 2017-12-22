Грузовой поезд задавил мужчину в Полоцке

МИНСК, 22 дек — Sputnik. Мужчина пенсионного возраста погиб под колесами поезда в Полоцке, сообщили в УВД Витебского района.



© Sputnik/ Алексей Филиппов Поезд отрезал обе ноги и руку 17-летнему жителю Барановичей

Инцидент произошел рано утром в четверг. В дежурную часть Витебского Отделения внутренних дел на транспорте позвонила дежурная по переезду станции Полоцка и сообщила, что на перегоне Громы – Полоцк смертельно травмирован мужчина.

Как рассказал представителям правоохранительных органов машинист, во время движения он увидел стоящего возле путей мужчину. Человек был один и стоял спиной к составу. Машинист пытался привлечь его внимание, подавал звуковые сигналы, но мужчина не реагировал.

В результате наезда мужчина житель Шумилинского района 1954 года рожденья погиб на месте.