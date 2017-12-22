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В Полоцке под колесами грузового поезда погиб мужчина

22.12.2017 12:40 — ЧП | Tut.by  
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63-летний житель Шумилинского района погиб под колесами грузового поезда. Несчастный случай произошел около семи часов утра 21 декабря на 464-м километре перегона Громы — Полоцк, сообщает пресс-служба милиции региона.

Машинист во время движения увидел возле железнодорожных путей мужчину, который стоял спиной к составу. На постоянно подаваемые звуковые сигналы он не реагировал.

В результате наезда мужчина погиб на месте.

 
 
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Машинист во время движения увидел возле железнодорожных путей мужчину, который стоял спиной к составу. На постоянно подаваемые звуковые сигналы он не реагировал.

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