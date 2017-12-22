|
В Полоцке под колесами грузового поезда погиб мужчина
63-летний житель Шумилинского района погиб под колесами грузового поезда. Несчастный случай произошел около семи часов утра 21 декабря на 464-м километре перегона Громы — Полоцк,
Машинист во время движения увидел возле железнодорожных путей мужчину, который стоял спиной к составу. На постоянно подаваемые звуковые сигналы он не реагировал.
В результате наезда мужчина погиб на месте.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Машинист во время движения увидел возле железнодорожных путей мужчину, который стоял спиной к составу. На постоянно подаваемые звуковые сигналы он не реагировал.
|
Архив (ЧП)
Комментарии