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Белавиа: никакого ЧП на взлетно-посадочной полосе в Киеве не было

22.12.2017 12:43 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 дек — Sputnik. Никакого чрезвычайного происшествия c самолетом "Белавиа" на взлетно-посадочной полосе в аэропорту "Борисполь" в Киеве не было, сообщили Sputnik в пресс-службе Национального авиаперевозчика.

Белавиа: никакого ЧП на взлетно-посадочной полосе в Киеве не было
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее украинские СМИ со ссылкой на очевидцев передавали, что самолет белорусской авиакомпании "Белавиа" при посадке выкатился за пределы посадочной полосы.

"Самолет с полосы не сходил. Никакого ЧП на взлетно-посадочной полосе не было, посадка прошла в штатном режиме", — рассказали в пресс-службе.

В настоящее время самолет стоит у терминала. Идет разбирательство. Другие подробности представители "Белавиа" пообещали сообщить позднее.

 
Теги: Минск
 
 
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СМИ со ссылкой на очевидцев передавали, что самолет белорусской национальной авиакомпании выкатился за пределы посадочной полосы.

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